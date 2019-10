27 Ottobre 2019 18:24

Reddito di Cittadinanza: sospensione per una famiglia su dieci. Il provvedimento colpirà circa 100 mila nuclei familiari

Arriva la sospensione del Reddito di Cittadinanza per circa 100 mila nuclei familiari (una famiglia su 10) a causa dellamancata integrazione della domanda come previsto dalla legge. L’istituto per la previdenza sociale nelle scorse settimane ha inviato l’avviso tramite un Sms alle famiglie beneficiarie del sussidio. Sembrerebbe che l’80% della platea interessata ha risposto alla richiesta di adeguamento, mentre il restante non adeguato la domanda.

