24 Ottobre 2019 10:36

Reddito di Cittadinanza, pagamento il 28 ottobre: tutti i dettagli sulla ricarica

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono in attesa della ricarica per il mese di ottobre: la data prevista per l’arrivo del sussidio è il 28 ottobre. E’ l’Inps ogni mese a mandare i flussi a Poste Italiane che a sua volta li riversa sulle carte di coloro che usufruiscono del sussidio. Il pagamento nei mesi scorsi è arrivato sempre il 27. Per ottobre, mese in cui il 27 cade di domenica, il pagamento arriverà quindi il giorno dopo.

