Spacciatrice di droga con il Reddito di Cittadinanza: arrestata 46enne

25 Ottobre 2019 11:10

Una 46enne di Roma è stata arrestata dalla Guardia di Finanza per spaccio di droga: la donna percepiva il Reddito di Cittadinanza immediatamente sospeso

E’ stata arrestata per spaccio di droga una 46enne di Roma dalla Guardia di Finanza che ha sventato l’immissione sul mercato di quasi 150 dosi di cocaina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati scatole di amminoacidi per il taglio, un bilancino di precisione, un tirapugni, un telefono cellulare e denaro. Durante il processo per direttissima, il Giudice ha scoperto che l’arrestata era titolare del Reddito di Cittadinanza disponendone la sospensione, oltre alla condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

