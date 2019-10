Sicilia, il “re dell’eolico” Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa

1 Ottobre 2019 20:04

Sicilia, Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbe finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro

L’imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato dal gup di Palermo Filippo Lo Presti a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l’accusa Nicastri, soprannominato Re dell’Eolico avrebbe finanziato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Il nome di Nicastri è emerso nell’ambito dell’inchiesta che ha visto coinvolto il faccendiere ed ex consulente della Lega Francesco Paolo Arata, indagato per corruzione. L’indagine ha portato allo scoperto un giro di mazzette alla Regione siciliana in cambio di agevolazioni nelle pratiche per investire nelle energie rinnovabili. Arata avrebbe pagato una tangente anche all’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri per la presentazione di un emendamento favorevole alle imprese che si occupano di energie alternative.

Condanna Nicastri, M5S: “Tenere alta l’attenzione contro il tarlo dell’illegalità”

“Il caso Nicastri ci ricorda che tra i nostri doveri di politici, in quanto rappresentanti delle istituzioni ed eletti dai cittadini, c’è quello di tenere alta l’attenzione in quei contesti in cui riteniamo possa annidarsi il tarlo dell’illegalità. Su Nicastri e sull’eolico avevamo visto giusto”.

Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, in seguito alla condanna di Vito Nicastri, ritenuto “re dell’Eolico”, a nove anni di carcere (rito abbreviato) per concorso esterno in associazione mafiosa.

“Il pensiero va in questo momento – aggiunge De Luca – a un altro grande versante, quello delle bonifiche ambientali da 64 milioni di euro che la Sicilia ancora attende. Secondo recenti notizie di stampa, negli uffici degli assessorati regionali si sarebbero smarriti i progetti. Uno spunto su cui tenere altissima l’attenzione, perché anche dietro ‘carte che si smarriscono’ si potrebbero nascondere operazioni dalla dubbia trasparenza o che in qualche modo rischiano di sfuggire al controllo. Stiamo seguendo il caso insieme ai colleghi Giampiero Trizzino, Giorgio Pasqua e Valentina Zafarana e chiediamo ogni vigilanza possibile da parte degli enti competenti”.

