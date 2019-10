Ragazzo ucciso: Renzi, ‘no a sciacallaggio su morte Luca’

26 Ottobre 2019 20:12

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Un ragazzo di nemmeno 25 anni viene ucciso in modo atroce per strada. Una tragedia, qualunque sia la causa del barbaro omicidio. Ai commentatori superficiali, ai politici dell’odio, agli influencer della paura dico: che vergogna fare sciacallaggio sulla tragedia del povero Luca! Persino il cadavere di un ragazzo è stato utilizzato per la vostra propaganda di parte. Per avere un voto in più”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

“Grazie alle Forze dell’Ordine, straordinarie come sempre. Grazie -aggiunge- al capo della Polizia per le sue parole equilibrate, da fratello maggiore. E grazie a quella madre che ha avuto la forza di denunciare il figlio perché preferisce vederlo in carcere piuttosto che fra i pusher. La droga continua a essere causa di morte, ancora. Il coraggio di quella mamma ci dà una ragione per sperare”.

