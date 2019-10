Raccolta differenziata: nel mese di ottobre Capo d’Orlando raggiunto il 67,5%

31 Ottobre 2019 16:17

Il sindaco di Capo d’Orlando: “nel mese di novembre riusciremo a superare il 70%”

Ancora una buona notizia nel settore rifiuti a Capo d’Orlando, dopo quella della consistente riduzione del costo del servizio. Nel mese di ottobre, infatti, la raccolta differenziata a Capo d’Orlando ha raggiunto il 67,5%. “E’ la prima volta che raggiungiamo questa percentuale – commenta con soddisfazione il Sindaco Franco Ingrillì – e ciò rappresenta un dato straordinario e molto incoraggiante, un risultato che è merito dei cittadini e degli sforzi messi in campo dall’Amministrazione. Abbiamo notato subito l’impennata della differenziata dopo l’estate e il dato del 67,5% di ottobre, che pure ha dovuto fare i conti con i due giorni di raccolta indifferenziata durante la festa patronale, testimonia senz’altro una accresciuta sensibilità civica ed ambientale da parte della nostra comunità che va senz’altro sostenuta ed incoraggiata”.

“Credo proprio – prosegue il Sindaco Ingrillì – che nel mese di novembre riusciremo a superare il 70%. Dobbiamo proseguire su questa strada:la riduzione del costo del servizio è stato un passaggio importante. Adesso dobbiamo impegnarci a differenziare sempre di più e sempre meglio per ridurre all’essenziale il conferimento in discarica dell’indifferenziato. Ciò comporta un risparmio notevole dei costi di trasporto in discarica, oltre ad un indubbio beneficio per l’ambiente. Il 67,5% di differenziata si traduce in premialità per il Comune e risparmi per i cittadini: continuiamo così, tutti insieme”.

