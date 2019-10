15 Ottobre 2019 15:28

Messina, tantissime le segnalazioni dei residenti di San Licandro: l’odore nauseabondo sarebbe causato dai lavori di spurgo di alcuni pozzetti della zona

Sono tantissime in queste ore le segnalazioni dei residenti in merito alla puzza di fogna che da stamattina ha invaso l’intera zona di San Licandro (Messina). Sul caso è intervenuto anche il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, segnalando il problema al presidente Amam Salvo Puccio. L’odore nauseabondo proverrebbe da alcuni pozzetti della zona, a causa dei lavori di pulizia attualmente in corso con i tecnici Amam. Il problema dovrebbe risolversi entro un paio d’ore.

Valuta questo articolo