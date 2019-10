Punto nascita S. Agata Militello, la Uil critica nei confronti della Cisl: “è l’unica voce fuori dal coro”

30 Ottobre 2019 11:28

La UIL e la UIL FPL di Messina insieme al “Comitato per la difesa del Punto Nascita di S.Agata di Militello” e a tutti i cittadini di buona volontà continueranno la mobilitazione nel territorio

A seguito della fortissima iniziativa intrapresa dalla Uil e della Uil-Fpl di Messina per la sospensione delle attività del Punto Nascita dell’Ospedale di S. Agata Militello da parte del Direttore Sanitario di Presidio dott.ssa Reitano, avallata dal Direttore Generale dell’Asp di Messina dott. La Paglia, il Commissario ad acta dott. Pellicanò, nominato dall’Assessore alla Salute, ha convocato nella giornata dello scorso 28 ottobre tutte le Organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e dell’Area del Comparto per comunicare l’azione amministrativa intrapresa per la verifica dei requisiti strutturali e organizzativi che hanno determinato la sospensione del Punto Nascita. Dai primi accertamenti effettuati il Commissario ad acta ha comunicato di non aver evidenziato “temporaneamente” carenze strutturali bensì di personale medico di anestesia, pediatria e ostetricia.

“La UIL FPL assieme alle altre Organizzazioni Sindacali presenti – si legge in una nota a forma di Ivan Tripo, Pippo Calapai e Mario Salvatore Macrì, rispettivamente segretario generale Uil Messina, segretario generale e responsabile provinciale area media della Uil-Fpl -, ad eccezione della FP CISL Area del Comparto che, fuori dal coro, ha incensato, a nostro avviso discutibilmente, l’operato svolto dal management aziendale nonché dell’Assessorato Regionale alla Salute, – hanno chiesto a viva voce l’immediata riapertura del Punto Nascita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore. Non ci sorprende per nulla la posizione assunta dalla FP CISL Area del Comparto, perché probabilmente politicamente schierata e, quindi, di parte. Le soluzioni ipotizzate dal Commissario ad acta appaiono, a nostro avviso, poco convincenti e soprattutto non realizzabili in breve tempo, mentre il Punto Nascita di S. Agata Militello necessita di interventi urgenti per il reclutamento del personale medico necessario, anche attraverso l’utilizzo della mobilità d’urgenza e di prestazioni aggiuntive a carica del bilancio aziendale e/o regionale. La UIL e la UIL FPL di Messina insieme al “Comitato per la difesa del Punto Nascita di S.Agata di Militello” e a tutti i cittadini di buona volontà continueranno la mobilitazione nel territorio e proseguiranno nell’azione di vigilanza sull’operato dell’Assessore Regionale alla Salute utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti democratici a disposizione al fine di fare riaprire e mantenere il Punto Nascita dell’Ospedale di S. Agata Militello”.

