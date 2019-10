Auto contro guardrail, schianto fatale in provincia di Catania: morti 4 giovani, tornavano dalla discoteca [NOMI]

13 Ottobre 2019 10:50

Tragedia all’alba in provincia di Catania: morti 4 giovani. L’impatto contro il guardrail è stato violentissimo e l’auto è stata letteralmente spezzata in due. Conducente ricoverato in prognosi riservata

Tragedia questa mattina all’alba sulla strada statale 121, in provincia di Catania. Il bilancio è di quattro morti, tutti ragazzi che rientravano a casa dopo una serata in discoteca. Erano a bordo di un’auto che si è schiantata contro lo spartitraffico centrale. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo della “Zona Industriale” di Piano Tavola e alla guida dell’auto, secondo quanto si apprende, c’era un quarantenne. I corpi dei giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Le vittime sono Lucreazia Diolosà Farinato 28enne, convivente del conducente, Salvatore Moschitta di 20 anni, Manuel Petronio di 17 e Erika Germana Bozza di 15. Il conducente 40enne invece è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’impatto è stato violentissimo: il veicolo, una Seat Leon, si è letteralmente spezzato in due.

