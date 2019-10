Pronostici Serie A 8^ giornata, i consigli di StrettoWeb: esame non facile per l’Inter, Milan in cerca di riscatto

19 Ottobre 2019 13:11

Un’altra sosta è andata, la Serie A torna in campo per l’ottavo turno: tutti i pronostici di giornata, i consigli di StrettoWeb

Si riparte, la Serie A torna in campo. Dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, il massimo campionato la fa nuovamente da padrone nei weekend degli italiani. Ci eravamo lasciati con la Juve vittoriosa a San Siro, con Napoli e Milan in difficoltà e con una Roma polemica. Smaltita ogni tipo di ‘sbornia’, ecco l’8^ giornata. I consigli di StrettoWeb sui pronostici di questo turno.

LAZIO-ATALANTA OVER – Due squadre in salute, due squadre offensive e propositive. Come non approfittare dell’Over in questi casi.

NAPOLI-VERONA 1 – Verona squadra ostica, ordinata e pungente. Le difficoltà non mancheranno per gli azzurri, ma se non vince neanche questa…

JUVENTUS-BOLOGNA 1 – C’è curiosità sui bianconeri dopo il bel successo in casa dell’Inter. Possibilità di dar seguito a quanto costruito finora.

SASSUOLO-INTER X – Potrebbe essere il risultato a sorpresa della giornata? Noi diciamo di sì. Il Sassuolo in casa è temibile, l’Inter ha qualche acciaccato e deve anche pensare alla Champions. Il pari non è utopia.

CAGLIARI-SPAL UNDER – Sardi in casa solidi e cinici, la Spal si è rilanciata ma resta sterile davanti.

SAMPDORIA-ROMA 2 – Non ce ne voglia il buon Ranieri, che debutta sulla nuova panchina come grande ex, ma potrebbe volerci un po’ di tempo perché risistemi la Samp. E la Roma è ancora arrabbiata…

UDINESE-TORINO UNDER – Peggior attacco della Serie A contro squadra solida difensivamente. L’Under è molto probabile.

PARMA-GENOA X – E’ tra i match più incerti di giornata, gara da tripla che potrebbe finire in ogni modo. L’X mette tutti d’accordo.

MILAN-LECCE 1 – Facciamo valere il fattore ‘prima del nuovo allenatore’. Voglia di rivalsa e riscatto per i rossoneri.

BRESCIA-FIORENTINA GOL – Altra gara difficile da decifrare, ma il Brescia finora ha quasi sempre segnato e la Fiorentina è in forma.

