Progetto Futuro Migliore festeggia 10 anni di attività: escursioni e degustazioni a Tindari, Marinello e Patti

28 Ottobre 2019 15:21

L’associazione di Patti, nata nel 2009, in questi anni ha organizzato numerose iniziative per promuovere il territorio. Migliaia di persone in questi anni sono stati accompagnati alla scoperta dei alcuni dei siti più belli della provincia di Messina

L’Associazione Progetto Futuro Migliore (in sigla PFM) di Patti ha festeggiato sabato 26 e domenica 27 ottobre 10 anni di attività. Per l’occasione nell’ambito dei festeggiamenti ha organizzato anche visite guidate, escursioni e degustazioni enogastronomiche gratuite a Tindari, Marinello, Patti e Montagnareale per tutti i soci avuti in questi anni.

L’associazione nata nel 2009 con lo scopo di individuare e sviluppare idee e progetti, al fine di aiutare le nuove e vecchie generazioni a costruire un Futuro Migliore, con il presidente Filippo Rizzo ha portato avanti in questi anni numerose attività a Patti e in buona parte del territorio siciliano.

L’Associazione PFM al fine di valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale e i prodotti enogastronomici tipici locali della Sicilia ha proposto prima occasionalmente e successivamente in maniera continuativa escursioni e visite guidate, cercando di creare in questo modo le premesse per un un possibile sviluppo economico eco-sostenibile del territorio, basato soprattutto sul turismo. Migliaia di persone in questi anni sono stati accompagnati alla scoperta dei alcuni dei siti più belli e caratteristici presenti nella provincia di Messina, nello specifico, e della Sicilia, più in generale. Tra questi: Tindari, Marinello, Montalbano Elicona, parchi dei Nebrodi, dell’Etna, dell’Alcantara e delle Madonie, monti Peloritani e Iblei, Isole Eolie ed Egadi etc.

L’Associazione PFM ha proposto anche escursioni e visite didattiche rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e attività e laboratori didattici, correlati con le visite guidate, per approfondire tematiche legate alla storia, alla natura e alle tematiche ambientali per consentire agli alunni di “imparare facendo”. Ha anche organizzato per due anni una colonia estiva con numerose attività didattiche pratiche organizzate su questi temi.

L’associazione PFM dalla sua nascita ad oggi ha svolto anche alcune attività in ambito sociale e culturale. Tra queste: Natale per tutti e Carnevale per tutti (raccolta di giocattoli e vestiti di carnevale usati da dare ai bambini delle famiglia con difficoltà economiche), Convegno “Giovani : le opportunità attuali in Italia e in Europa”, giornata della Ceramica “Città di Patti”, Simposio di Scultura “Città di Patti”, evento “Danze e sapori d’India”.

Ha infine portato avanti anche numerosi progetti in qualità di partner con enti pubblici e scuole svolgendo attività di promozione del territorio e di tutela dell’ambiente, portando avanti una campagna divulgativa per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, attività di prevenzione tra i giovani su alcol, fumo e altre dipendenze patologiche, l’attività di monitoraggio dei sentieri naturalistici nei Peloritani, Capo Milazzo, Marinello, Tindari e Isole Eolie, organizzazione di escursioni naturalistiche ed eventi.

“Riteniamo che tutte le suddette attività organizzate e il grande successo che le stesse hanno avuto sono la dimostrazione che volendo tanto si può fare per migliorare la situazione in cui versano la Sicilia e molti siciliani. Lamentarsi solo che le cose non vanno bene non serve a nulla! Ci auguriamo che sempre più persone seguano il nostro esempio, si uniscano a noi o si rendano attivi in modo autonomo o insieme ad altri creando altre associazioni. Ogni contributo attivo fornito da ogni cittadino può sicuramente essere utile ad avere tutti noi un Futuro Migliore!”.

