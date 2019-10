22 Ottobre 2019 10:59

Probabili formazioni Juventus-Lokomotiv Mosca – Si gioca una gara fondamentale di Champions League. Le scelte di Sarri e Sèmin

Probabili formazioni Juventus-Lokomotiv Mosca – Torna la Champions League. Tra le italiane impegnate nella coppa dalle grandi orecchie c’è la Juventus. I bianconeri affrontano la terza gara del girone contro la Lokomotiv Mosca. Dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid e la netta vittoria contro il Bayer Leverkusen, la squadra di Maurizio Sarri vorrà continuare la striscia positiva. In campionato è arrivata la vittoria sul Bologna, seppur con qualche brivido nel finale. La Lokomotiv Mosca è reduce da cinque vittorie consecutive nella Premier League russa, le ultime due contro Arsenal Tula e Terek Grozny. I russi hanno conquistato 3 punti finora, grazie al successo contro il Leverkusen in Germania. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro l’Atletico Madrid in casa. Due i dubbi più importanti che attanagliano Sarri. Il primo è quello relativo al trequartista. Si giocano una maglia Bernardeschi e Ramsey. Il secondo riguarda la punta che affiancherà Cristiano Ronaldo. A contendersi un posto Dybala e Higuain, con il primo in leggero vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain.

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Idowu; Miranchuk, Krychowiak, Murilo, Barinov, Joao Mario; Smolov.

Valuta questo articolo