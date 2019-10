Il Presidente di Assocastelli arriva a Reggio Calabria

25 Ottobre 2019 10:20

Reggio Calabria: domenica 28 ottobre è confermato l’arrivo in città del barone Ivan Giuseppe Drogo Inglese, presidente di Assocastelli

Domenica 28 ottobre è confermato l’arrivo a Reggio Calabria del barone Ivan Giuseppe Drogo Inglese, presidente di Assocastelli. Drogo Inglese sarà in città per ritirare il premio assegnato dall’Associazione Le Muse presieduta da Giuseppe Livoti. Alla cerimonia sarà presente il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. Il barone guida la più prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di dimore e residenze d’epoca e storiche, 500 in tutta Italia. Il prestigioso magazine internazionale Forbes ha indicato il presidente di Assocastelli come uno dei cavalieri della tutela del patrimonio architettonico italiano, il più importante del mondo, insieme al presidente dell’Unesco Franco Bernabè e quello del Fai Fondo Ambiente Italiano Andrea Carandini. “La Calabria, centro del Mediterraneo, è un territorio con un importante patrimonio architettonico d’epoca e storico. Ma in questo momento, probabilmente, è quello meno conosciuto in Italia” afferma Drogo Inglese. Il barone, in una recente intervista televisiva, ha raccontato un episodio che si è verificato durante un evento internazionale. Una importante personalità, porgendo una foto, asseriva che quello era il luogo più bello d’Italia indicandolo come Le Cinque Terre. Ma l’immagine era invece quella del Santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea. La conferma di quanto sia ancora necessario investire nella promozione dell’immagine della Calabria. Il giorno successivo, lunedì 29 ottobre, è previsto l’incontro con Irene Vittoria Calabrò Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Reggio Calabria.

