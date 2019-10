Potenza-Reggina, settore ospiti tutto esaurito: “incredibile quanto sta accadendo”

30 Ottobre 2019 11:14

Potenza-Reggina di domenica pomeriggio sarà una gara importantissima in chiave classifica per quanto concerne il girone C di Serie C

“I tagliandi del settore ospiti, senza obbligo di “Fidelity Card”, saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 2 novembre al prezzo di 10€ + diritti di prevendita presso i punti vendita Go2. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo di accesso per l’evento e dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo di accesso dell’impianto insieme al documento d’identità in corso di validità“. Questo è quanto comunicava il sito ufficiale del Potenza meno di 48 ore fa. Ebbene, i tagliandi per il settore ospiti in vista di Potenza-Reggina sono già stati esauriti.

Incredibile ma vero, l’entusiasmo venutosi a creare attorno alla truppa di Toscano ha scioccato davvero tutti, compreso il presidente dei potentini Caiata che si è detto impressionato da quanto accaduto nella giornata di ieri. Il patron del Potenza, attraverso la pagina ufficiale del club su Facebook, ha infatti dichiarato: “Sono rimasto impressionato. Già questa sera il settore ospiti che ospiterà i tifosi della Reggina è andato sold out. La capienza è di 500 posti. Reggio Calabria guarda con grande attenzione questa partita. Stanno vivendo un momento a dir poco eccezionale. Ci sono state delle polemiche inutili. Ho parlato con il Presidente Gallo, c’è grande armonia. Spero sia una bella festa di sport e di spettacolo. Sono convinto che riempiremo lo stadio, siamo già a 3400 persone. Arriveremo al sold out”. 500 tifosi al seguito della Reggina dunque, anzi, forse saranno anche di più dato che alcuni supporters stanno pensando di acquistare i tagliandi al di fuori del settore ospiti pur di seguire la squadra in quel di Potenza.

