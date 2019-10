Raccolta porta a porta a Capo d’Orlando: da novembre il nuovo calendario

25 Ottobre 2019 14:09

Porta a porta a Capo d’Orlando: ecco il calendario invernale della raccolta differenziata

Dal mese di novembre, a Capo d’Orlando entra in vigore il calendario “invernale” di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.

Nel dettaglio, il calendario, valido sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è così articolato:

Organico: Lunedì e venerdì (il passaggio del mercoledì verrà ripristinato in primavera);

Plastica: Martedì;

Vetro e lattine: Mercoledì;

Carta e cartone: Giovedì;

Indifferenziato – secco: Sabato;

Legno, indumenti, RAEE: presso l’isola ecologica di contrada Pissi;

Ingombranti: presso il domicilio, previa prenotazione al numero 3274575394;

Verde e sfalci da giardino: negli stessi giorni del conferimento dell’organico (lunedì e venerdì), imballati in sacchetti comuni o legati in piccole quantità;

Farmaci scaduti: nei contenitori collocati presso le farmacie;

Pile esauste: a breve verranno posizionati dei contenitori appositi sul territorio comunale; nel frattempo il conferimento è possibile nel Centro Comunale di Raccolta di contrada Pissi.

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Pissi è aperto nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica dalle 8 alle 12. Il mercoledì il CCR rimane chiuso.

E’ possibile conferire in ogni giornata tutte le tipologie di rifiuti differenziati, ad eccezione dell’indifferenziato che si può depositare solo il sabato in sacchetti trasparenti. In ogni caso, si ricorda che i responsabili del Centro possono aprire i sacchetti per ispezionare il contenuto.

I pannolini possono essere conferiti al CCR tutti i giorni, ma è anche previsto un ulteriore passaggio porta a porta per il ritiro dei pannolini nella giornata di mercoledì.

Tutti coloro che si recano al CCR per il conferimento, devono essere muniti della Diffy Card rilasciata al momento della consegna del kit dei contenitori, e di documento di riconoscimento.

I rifiuti per la raccolta porta a porta devono essere esposti dalle 22 di sera alle 6 del mattino.

Il nuovo calendario settimanale porta a porta di raccolta dei rifiuti, con le istruzioni e le modalità di conferimento, verrà depositato dagli operatori addetti alla raccolta nel contenitore della plastica nella giornata di martedì prossimo, 29 ottobre.

