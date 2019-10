25 Ottobre 2019 16:36

Pordenone: aggredito e ucciso da due cani, stava dando loro da mangiare. La moglie è ricoverata in ospedale. Uno dei due cani è stato abbattuto

Tragedia a Brugnera, in provincia di Pordenone dove un 74enne è stato aggredito e ucciso da due cani di proprietà di una parente mentre stava dando loro da mangiare. La moglie è stata ferita dagli animali e si trova ricoverata in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Valuta questo articolo