29 Ottobre 2019 16:28

Consulta: il 5 novembre udienza sugli indennizzi per il Ponte di Messina

Convocata l’udienza per gli indennizzi alle imprese per il ponte di Messina. I giudici della Corte Costituzionale si riuniranno in udienza pubblica il prossimo 5 novembre. Il presidente Riccardo Lattanzi ha convocato sia l’udienza al palazzo della Consulta che la camera di consiglio, che si svolgerà il giorno seguente. Le questioni poste all’attenzione dei giudici della Corte Costituzionale saranno gli indennizzi alle imprese e i dubbi sui criteri di calcolo introdotti nel 2012, meno favorevoli di quelli delle norme sugli appalti pubblici.

