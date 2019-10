7 Ottobre 2019 18:49

Poliziotti uccisi a Trieste, fiaccolata davanti alla Questura di Catanzaro organizzata da Fratelli d’Italia

Una fiaccolata davanti alla Questura di Catanzaro in memoria di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi a Trieste. Ad organizzare l’iniziativa, che si terrà domani alle 18 in piazza Le Pera, la Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Catanzaro, guidata dall’on. Wanda Ferro, che è anche responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza, grazie all’impegno del responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza Mimmo Michienzi. All’iniziativa, durante la quale non verranno esposte bandiere di partito, sono invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali e delle forze sociali, i sindacati di Polizia, la cittadinanza tutta. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di onorare il sacrificio di Pierluigi, Matteo e di tutte le vittime del Dovere, di rappresentare la vicinanza e la gratitudine della comunità alle Forze di Polizia, di avviare una riflessione sulle difficoltà operative che investono il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa.

Valuta questo articolo