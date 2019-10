A Polistena la premiazione delle borse di studio “Girolamo Tripodi”

18 Ottobre 2019 09:10

La Fondazione Girolamo Tripodi informa che sabato 19 ottobre alle ore 16.30 a polistena presso la sala della comunita’ luigi monti in via vescovo morabito, si svolgerà la premiazione delle borse di studio girolamo tripodi. La manifestazione è stata organizzata in coincidenza con l’anniversario della nascita di Girolamo Tripodi che ricorre proprio il 19 ottobre. La premiazione delle borse di studio rappresenta la conclusione di un percorso cominciato nel febbraio scorso quando era stato pubblicizzato il bando promosso dalla Fondazione rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori di Polistena e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa ha riscosso un importante successo ed ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno concorso con elaborati scritti, lavori grafici, disegni e video. I lavori sono stati esaminati e valutati da una Commissione presieduta dal prof. Francesco Nasso, già Dirigente Scolastico, che ha predisposto una graduatoria riguardante i primi premiati per ciascuna delle sezioni in cui si articolava il bando di concorso. Saranno presenti i Dirigenti Scolastici, i docenti, gli alunni e le famiglie e delle scuole coinvolte e interessate. La manifestazione sarà moderata dalla giornalista Anna Foti e ad essa parteciperanno l’avvocato Aurelio Chizzoniti, il sen. Giuseppe Fabio Auddino e il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto . Nel corso dell’incontro sarà presentato il video “Girolamo Tripodi, storia di un ideale”realizzato da Tania Filippone, Cinzia Messina e Tina Tripodi. Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro. Con questo spirito è stato promosso il Bando di Concorso Girolamo Tripodi e in questa direzione si sta muovendo la Fondazione, nel tentativo di aprire un canale di dialogo e di comunicazione rivolto, soprattutto, ai giovani.

