Pil: Moody’s, +0,2% nel 2019 e +0,5% nel 2020

23 Ottobre 2019

Milano, 23 ott. (Adnkronos) – Il Pil italiano crescerà dello 0,2% quest’anno e dello 0,5% nel 2020. E’ la stima indicata da Moody’s in un rapporto sulle finanze pubbliche italiane. Nel 2019 la crescita sarà dello 0,2% e “per il prossimo anno indichiamo una leggera accelerazione a +0,5%, basata su un contesto politico più stabile e su prospettive di crescita un po’ più positive per l’area euro, perché sia le politiche fiscali che quelle monetarie forniranno un supporto”, si sottolinea dall’agenzia di rating. In ogni caso i rischi per le previsioni “sono al ribasso e riguardano principalmente l’ambiente esterno. Riteniamo che la performance di crescita dell’Italia rimarrà moderata e significativamente più debole rispetto alla maggior parte degli altri Paesi dell’area dell’euro”.

