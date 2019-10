4 Ottobre 2019 20:44

Milazzo, a fare la macabra scoperta i familiari del defunto: presentata una denuncia alla Procura

Orrore nell’ospedale Fogliani di Milazzo. Il cadavere di un uomo di 56 anni, defunto per Sla, è stato trovato coperto da pidocchi. A fare la macabra scoperta sono stati i parenti dell’uomo a poche ore del decesso. Il figlio del 56enne avrebbe girato un video per documentare la scena raccapricciante. I familiari hanno presentato denuncia alle Autorità. L’episodio sarebbe avvenuto stamattina, l’uomo da diversi giorni era ricoverato in terapia intensiva.

