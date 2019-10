Messina: tavolo a Palazzo Zanca per il piano industriale Atm

23 Ottobre 2019 15:42

Il sindaco di Messina: “Vogliamo un servizio di trasporto locale di eccellenza e siamo pronti ad effettuare gli opportuni e necessari investimenti”

Alla presenza del sindaco Cateno De Luca e del vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello si è svolta oggi a Palazzo Zanca una riunione operativa sull’elaborazione del Piano Industriale per il prossimo avvio della ATM S.p.A.. All’incontro hanno preso parte il presidente di ATM S.p.A. Pippo Campagna insieme ai componenti del C.d.A. Loredana Pagano e Francesco Gallo, il dirigente Antonio Cardia, il direttore generale di ASSTRA (Associazione nazionale che riunisce tutte le aziende di Trasporto Pubblico Locale) Emanuele Proia e il direttore generale di SVT (Società Vicentina Trasporti) Umberto Rovini. Si è discusso in maniera puntuale e precisa su quelli che sono gli elementi sia di natura tecnica sia di natura economica che riguarderanno il prossimo triennio dell’Azienda. Nello specifico sono stati trattati il sistema tranviario, asse portante della TPL di Messina, i parcheggi e le linee gommate. “Vogliamo un servizio di trasporto locale di eccellenza – ha dichiarato il Sindaco – e siamo pronti ad effettuare gli opportuni e necessari investimenti”. “Si è fatto un focus molto preciso su ognuno di questi temi – ha proseguito il Vicesindaco – al fine di poter rappresentare quelle che sono le operazioni da mettere in campo sia per risolvere le attuali criticità sia per pianificare in maniera adeguata e corretta il futuro. Un ulteriore approfondimento è stato effettuato sul piano economico e sul piano del personale che dovrà svolgere le varie mansioni all’interno dell’ATM stessa. Si è concordato di varare a strettissimo giro il Piano Industriale del quale faranno parte integrante sia il piano delle linee che il contratto dei servizi. Alla fine di questo percorso saremo in grado di avere tutti gli elementi necessari per poter fare partire con i giusti presupposti l’ATM S.p.A.”.

