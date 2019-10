27 Ottobre 2019 12:04

Reggio Calabria, un lettore scrive a StrettoWeb: “Da oltre 6 mesi un ruscello caratterizza Via Fiume e Via Acri, in pieno centro storico”

Un vero e proprio ruscello, in pieno centro storico a Reggio Calabria. Da oltre 6 mesi, ci segnala un nostro lettore, una grossa perdita d’acqua rischia di danneggiare il manto stradale tra via Fiume e Via Acri. A corredo dell’articolo le immagini inviate da un lettore.

