Pd: Guerini, ‘congresso? non credo serva ora una conta’

29 Ottobre 2019 23:19

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “C’è sicuramente bisogno di una riflessione nel Pd, siamo in una fase politica diversa. Se poi la discussione debba assumere un rango congressuale, lo vedremo più avanti. Non credo che ora serva un congresso che si trasforma in una conta”. Lo ha detto Lorenzo Guerini al termine della riunione di Base Riformista al Senato.

