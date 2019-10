Pd: Dal Moro (area Lotti-Guerini), ‘è ora di un congresso straordinario’

3 Ottobre 2019 17:40

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dopo quanto successo serve un congresso straordinario non per cambiare il segretario che va investito di un nuovo mandato per aprire una fase costituente per andare con il Pd oltre il Pd”. Lo scrive Gianni Dal Moro di Base Riformista, l’area Lotti-Guerini, su Fb.

Una riflessione che Dal Moro oggi ha fatto anche su Il Foglio: “Dopo quanto successo con la nascita del nuovo Governo e dopo la scissione penso che sia urgente riflettere su questa nuova fase, per rispondere al meglio alle sfide che arriveranno dentro e fuori il perimetro della maggioranza”.

“Per questo ritengo prioritario l’avvio di una fase straordinaria di discussione e rilancio del partito democratico (…) Servirà qualcosa in più di una conferenza programmatica, forse un congresso straordinario, non per cambiare il segretario (…) Zingaretti deve completare il suo mandato, ma con una nuova forte investitura unitaria: accompagnare il partito democratico in un nuovo percorso modificando radicalmente la nostra presenza nella comunità italiana”.

