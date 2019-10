Pd: Dal Moro (area Lotti-Guerini), ‘è ora di un congresso straordinario’ (2)

3 Ottobre 2019 17:40

(AdnKronos) – “Spetta ora al segretario Zingaretti -prosegue Dal Moro- e alla maggioranza che lo ha eletto cogliere non solo la gravità del momento ma rilanciare per rispondere in modo unitario alle sfide che vengono lanciate al partito democratico. Al Pd non servono aggiustamenti di vecchie maggioranze, sarebbe sbagliato e riduttivo, ora serve un nuovo progetto identitario, per rilanciare e rilanciarsi; per ritornare ad essere protagonisti di una scommessa nel campo della sinistra riformista italiana ed europea”.

“Certo la conferenza programmatica di Bologna può essere un passaggio importante, anche per affrontare in modo definitivo la questione identitaria del Pd mai risolta fino in fondo, immaginando anche un nuovo brand”.

“Due scissioni subite negli 11 anni di vita del Partito Democratico da parte di due ex segretari che sommato il loro mandato hanno guidato il partito per quasi 7 anni, rappresenta i limiti di questo progetto e dimostra che ancora molto deve essere fatto per completarne il processo. Ora non è più il tempo delle vecchie liturgie: è il tempo della consapevolezza e dell’unità è il tempo soprattutto del coraggio di andare oltre il nostro orizzonte”.

Valuta questo articolo