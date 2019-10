29 Ottobre 2019 15:12

Il Parco Nazionale della Sila e il Parco Nazionale di Djerdap hanno firmato a Belgrado un accordo di collaborazione in settori di comune interesse, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa e del Ministro della Protezione Ambientale Goran Trivan

Il 29 ottobre 2019, a Belgrado, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa e del Ministro della Protezione Ambientale Goran Trivan, il presidente del Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio e il direttore del Parco Nazionale di Djerdap, Lazar Mitrovi, hanno firmato un accordo di collaborazione per rafforzare il rapporto tra i due parchi. Un’intesa che impegna i due Parchi in un cammino comune per la costruzione di un rapporto che mira alla promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico, naturalistico, enogastronomico e turistico di ciascun Parco.

L’inizio di uno scambio continuo che donerà al Parco Nazionale della Sila e al Parco Nazionale di Djerdap nuove prospettive. Cooperazione, condivisione di interessi comuni, scambio di esperienze e soprattutto l’amore per l’immenso patrimonio dei Parchi, dunque, sono i punti cardine dell’accordo che racchiude la visione per il futuro di entrambi i direttori. A dare ancora più valore a questo importante passo la presenza dei Ministri dell’Ambiente Italiano e serbo, che hanno siglato un Memorandum of Understanding per intensificare la collaborazione tra Italia e Serbia nel settore della protezione ambientale. La collaborazione con un parco europeo segna ancor di più l’impegno del presidente del Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio, nel dare al patrimonio ambientale della Regione Calabria uno sguardo europeo che apre le porte a nuove sfide e opportunità.

