Messina, i sindacati: “Istituire la struttura complessa delle professioni sanitarie al Papardo”

1 Ottobre 2019 12:39

Messina: Nursind, Fp Cgil e Nursing Up chiedono di istituire la struttura complessa degli infermieri al Papardo

Istituire la struttura complessa delle professioni sanitarie al Papardo di Messina, per migliorare l’organizzazione del personale, garantire maggiore autonomia e offrire adeguati livelli di assistenza. È quanto chiedono i sindacati Nursind, FpCgil e Nursing Up in una nota indirizzata all’assessorato regionale alla Salute e al dipartimento. La richiesta arriva mentre l’azienda ospedaliera Papardo sta provvedendo alla stesura del nuovo atto aziendale, propedeutico per l’organizzazione dell’azienda stessa.

“La struttura delle professioni sanitaria – spiegano i sindacati – deve essere complessa perchè tale è la caratura della struttura se consideriamo che da essa, a cascata, ne deriva la responsabilità della gestione d’assistenza infermieristica ed ostetrica, l’erogazione di adeguati livelli d’assistenza in relazione alle funzioni previste dalla programmazione aziendale, lo sviluppo dei processi assistenziali e l’integrazione multiprofessionale”.

Il fronte sindacale rappresentato da Antonino Trino, Ivan Alonge, Biagio Proto, Filippo Barbaro e Salvatore Cernuto ricorda inoltre che nella struttura si gestiscono 661 dipendenti del comparto sul totale di 1.263 dipendenti aziendali. “Inoltre, in termini di costi, mantenere due strutture semplici in una azienda in piano di efficientamento, con un deficit di circa 30mln di euro e con un numero di personale nettamente inferiore ad altre strutture regionali appare una evidente discrasia assolutamente antieconomica. C’è da aggiungere che una struttura semplice che vada a gestire la sola parte tecnica sanitaria che consta di circa 50-60 dipendenti diventa molto discutibile e appare come se fosse “cucita” ad personam, cosa diversa se la si volesse pensare all’interno di una struttura complessa delle professioni sanitarie”.

