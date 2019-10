Palmi: il garante per l’infanzia ospite del Consiglio Comunale dei ragazzi

16 Ottobre 2019 17:59

Nella giornata di domani, Giovedì 17 Ottobre, avrà luogo la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Palmi. L’organo di consulta giovanile si riunirà alle ore 17.30, presso la sala consiliare di Palazzo San Nicola, dove i rappresentanti degli studenti delle scuole medie della Città discuteranno dei temi all’ordine del giorno. Tra questi vi sarà la proposta di adesione all’iniziativa lanciata dal Presidente di Slow Food Carlo Petrini per combattere la crisi climatica denominata “Piantiamo 60 milioni di alberi, uno per ogni Italiano” con cui i ragazzi richiamano l’attenzione dell’Amministrazione sulle problematiche relative al clima; la proposta di adesione all’iniziativa “Plastic Free Challenge”, parte dell’iniziativa ministeriale “#iosonoambiente”, in cui i ragazzi propongono l’acquisto di borracce in alluminio da distribuire nelle loro scuole, oltre che l’attivazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza che possa contrastare l’utilizzo della plastica usa e getta; sempre i Consiglieri dei ragazzi chiedono all’Amministrazione comunale ed all’intero Consiglio di volersi attivare per la predisposizione di un regolamento che istituisca il “Bonus cultura del Comune di Palmi”, che potrà essere assegnato agli studenti più meritevoli delle scuole medie e che riguarderà l’acquisto di materiale scolastico, corsi di formazione e convenzioni con musei e parchi cittadini. Infine il civico consesso si esprimerà sulla la proposta di organizzazione di una giornata di sensibilizzazione della salute e del benessere, intitolata “Wellness Day” rivolta agli adolescenti e l’attivazione del Box delle idee nelle scuole, per raccogliere consigli e suggerimenti da parte degli studenti. Illustre e graditissimo ospite dell’assise giovanile sarà il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Dott. Antonio Marziale, che presenzierà alla riunione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Palmi. “La già ricca ed importante seduta – spiega il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Celi – sarà infine impreziosita dalla presenza del Dottor Antonio Marziale, che giunge a riconoscimento di una iniziativa, quella dell’istituzione del consiglio comunale giovanile, che riempie di orgoglio la nostra Città e la nostra Amministrazione”.

