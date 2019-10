Palmese, bel gesto di solidarietà: club in aiuto della figlia malata di un calciatore del Pomigliano [FOTO]

22 Ottobre 2019 17:19

Palmese protagonista nel campo della solidarietà: il club sui social aiuta un calciatore del Pomigliano, in difficoltà per lo stato di salute della figlia

Questo si che è sport. Bisogna fare i complimenti alla Palmese per il gesto che in queste ore sta facendo il giro del web. La società neroverde ha infatti pubblicato sui social la richiesta di aiuto di Carlo Gioielli, calciatore del Pomigliano, squadra campana che milita nel campionato di Eccellenza. Il giocatore è alla ricerca di medici o studiosi specialisti della sindrome di Rasmussen, rarissima malattia che ha colpito la figlioletta e come lei pochissimi casi in tutto il mondo. La speranza è quella che al più presto qualcuno risponda all’appello straziante di un papà in difficoltà.

La U.S.C. Palmese 1912 esprime la sua vicinanza al calciatore del Pomigliano Carlo Gioielli.Chiediamo di far girare questo messaggio da lui scritto.AREA COMUNICAZIONE Pubblicato da U.S. Palmese 1912 su Martedì 22 ottobre 2019

