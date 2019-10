Importante test tra la Pallacanestro Viola e la Beretta Lumaka

5 Ottobre 2019 08:55

La Pallacanestro Viola e la Beretta Lumaka hanno dato vita al PalaLumaka ad un match molto intenso e combattuto, vinto dai neroarancio di sole 3 lunghezze

Con la preparazione pre-campionato agli sgoccioli, la Pallacanestro Viola e la Beretta Lumaka hanno dato vita al PalaLumaka ad un match molto intenso e combattuto, vinto dai neroarancio di sole 3 lunghezze. Il match, preceduto da un minuto di applausi per ricordare la piccola Sveva, ha visto in campo due squadre alla ricerca della quadra per l’esordio nel competitivo campionato di C Silver che avverrà per entrambi i team nel weekend del 19-20 Ottobre. Parte fortissimo la Lumaka, Gaetano Romeo ed un superlativo Marco Laganà dettano i ritmi ed il team di coach Milo Geri vola sul 21-15 al termine del primo quarto. Nel secondo e terzo quarto di gioco il match sale di intensità, le due squadre non si risparmiano su entrambi i lati del campo, ma le forze in gioco si equilibrano e le due compagini si aggiudicano un parziale a testa: 20-17 e 22-25. L’ultimo quarto di gioco si apre con la Pallacanestro Viola sotto di 6 lunghezze, ma i neroarancio, carichi e motiviti da coach Paolo Moretti, ingranano la marce alte come spesso accaduto nei momenti salienti degli incontri finora disputati. Con una difesa attenta e le giocate di Suraci e Viglianisi, il parziale viene vinto 16-25 e la rimonta completata nei minuti finali del match. Risultato aggregato della partita: 79-82. Ottimo l’esordio nella Pallacanestro Viola di Kamal Dine Ouro Bagna. Il ghanese si è subito integrato negli schemi di coach Moretti fornendo una prova positiva in difesa e contribuendo alla rimonta della sua squadra anche in fase realizzativa. Test probante per i neroarancio, parsi in netto miglioramento fisico rispetto ai precedenti impegni amichevoli, al cospetto di un team forte e ben allenato come la Beretta Lumaka.

