Paganese-Reggina, le formazioni ufficiali: ancora fuori Denis, c’è Rivas

6 Ottobre 2019 16:39

Paganese-Reggina, la squadra amaranto alla ricerca della prima vittoria esterna della stagione che è iniziata in modo eccellente sopratutto in casa

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Catania, la Reggina di Mimmo Toscano si appresta a vivere un’altra domenica dalle mille emozioni. Impegno non certo agevole in casa della Paganese per gli amaranto, in cerca di tre punti esterni che ancora mancano dopo i pareggi contro Bari, Ternana e Francavilla. Il tecnico della Reggina ha avuto ancora una volta i soliti dubbi relativi alla formazione da schierare, legati alla grande abbondanza della rosa amaranto. Rubin o Bresciani? Denis o Corazza? Questi ed altri quesiti hanno condizionato la settimana amaranto, oggi è giunto il momento di sciogliere ogni dubbio e scendere in campo contro la Paganese, vediamo dunque quali sono state le scelte di Toscano.

Paganese-Reggina, le formazioni ufficiali

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Alberti, Diop. A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Mattia, Sbampato, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Calil, Guadagni, Musso, Scarpa. Allenatore: Erra.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Bellomo, Denis. Allenatore: Toscano

Arbitro: Matteo Marcenaro di Macerata (Dario Gregorio di Bari e Giovanni Mittica di Bari).

