Pa: Dadone incontra Transparency International, Italia migliora in anticorruzione

17 Ottobre 2019 20:01

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “è stato un piacere accogliere alla Funzione Pubblica i vertici di Transparency International Italia. Dobbiamo riannodare i fili della collaborazione tra i miei uffici e una organizzazione così importante, a livello internazionale, nel campo della lotta alla corruzione e alle pratiche illegali o criminali collegate alla gestione della cosa pubblica”. Così in un post su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.

“Presto avrò novità da annunciarvi in tal senso, ma già oggi è stato molto interessante confrontarsi sui temi della trasparenza negli appalti per lavori, forniture e servizi, in particolare nel campo della sanità, e sulla sfida del Registro dei Titolari Effettivi, in riferimento alle catene di controllo dei soggetti privati cui lo Stato si rivolge per affidamenti o concessioni”, sottolinea.

Transparency, rileva il ministro, “ci ha raccontato che l’Italia, pur tra mali endemici e difetti antichi, sta migliorando nella classifica internazionale dell’anticorruzione grazie, ad esempio, a normative come quella sul whistleblowing: una legge per la quale, mi piace sempre sottolinearlo, il ruolo del M5S è stato concreto e decisivo”.

