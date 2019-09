1 Ottobre 2019 00:00

Con Ottobre torna l’Ora Solare. L’Ora Legale, che ci ha accompagnato per tutta l’estate e sino all’inizio dell’autunno, terminerà la notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019. Di conseguenza si sposteranno le lancette dell’orologio indietro di un’ora portandole dalle ore 03:00 alle ore 02:00, e, per una notte, dormiremo tutti un’ora in più.

