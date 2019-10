Sicilia: nasce l’Osservatorio sui Futuri del Mezzogiorno

5 Ottobre 2019 18:29

Presentato a Palermo il primo rapporto che anticipa i trend del Sud: responsabilità della politica, sviluppo e lotta alle mafie i temi più impattanti

Nasce a Palermo l’Osservatorio sui futuri del Mezzogiorno. A darne notizia è la Fondazione Magna Grecia in occasione del meeting organizzato a Mondello “Sud e futuri”. L’Osservatorio, in collaborazione con l’Istituto di Studi Politico-Economici Eurispes, adotterà un’impostazione anticipante: si tratta dell’approccio metodologico fornito dagli Studi sui Futuri e dalla Teoria dell’Anticipazione, di cui è uno dei massimi esponenti il professor Roberto Poli, prima cattedra UNESCO sui Sistemi Anticipanti (Università di Trento). “L’Osservatorio sulle competenze di futuro della Magna Grecia e del Mezzogiorno – spiega il presidente della Fondazione magna Grecia Nino Foti – sarà il luogo di ricerca e di ulteriore sperimentazione dove si raccoglieranno le esperienze, le sollecitazioni e i risultati dell’applicazione degli Indici di futuro per arrivare poi ad elaborare un piano di azione. Vogliamo coinvolgere le realtà del territorio, le imprese, i cittadini, cogliere le istanze che possono realmente raccontare cosa sta accadendo e in quale direzione si muove il Sud”.

Presentato a Palermo il primo rapporto che anticipa i trend del Sud: responsabilità politica, sviluppo e lotta alle mafie tra i temi principali

Nel primo Rapporto sui futuri del Mezzogiorno presentato, tra i grandi temi emersi nel corso delle interviste strategiche realizzate, c’è innanzitutto quello della Responsabilità della politica e Qualità della classe dirigente. “Non solo negli ultimi decenni non c’è stato progresso– si legge nel Rapporto – ma al contrario quello che viene percepito dai contemporanei è uno stato di abbandono che viene spesso attribuito alla politica”. “Il fallimento della politiche regionali è acclarato. La Pubblica amministrazione è tra i maggiori “incriminati” per quanto concerne la perdita progressiva di funzionalità, in particolare per una programmazione e pianificazione carente. Se si va a scavare più in

profondità, quello che emerge sono istituzioni non partecipate, lasciate al loro destino (di inefficienza), in presenza come fattore causale di un declino nella rappresentanza politica e sociale (abbandono della partecipazione attiva)”. Altro tema impattante le politiche di sviluppo legate al settore turistico che poco considerano le caratteristiche dei diversi territori nel Sud e, solo a titolo di esempio, in una regione come la Calabria. “I quasi 800 km di coste sono un tesoro ragguardevole– vi si potrebbe creare la riserva marina più grande d’Europa – e tuttavia sono qualcosa di molto diverso dalla montagna dell’Aspromonte. Si pensi solo all’enorme potenziale dello Stretto con il suo panorama mozzafiato e lo storytelling dei suoi miti, Scilla e Cariddi”. Ciò significa che bisogna lavorare sull’attrattività: da un lato si devono inserire le attrazioni naturali e culturali in circuiti turistici validi e a buon valore aggiunto, dall’altro si devono realizzare e mettere in rete un altro tipo di attrattori, costituiti da servizi di accoglienza, ristorazione, entertainment, eventi, momenti esperienziali ecc. che incentivino il turismo di qualità, quello di durata ovvero che servano a far restare le persone e/o a farle ritornare.

Fara: “il Mezzogiorno non è l’infanzia del Nord”

“Il Paese deve smettere di considerare il Mezzogiorno l’infanzia del Nord – commenta Gian Maria Fara, presidente di Eurispes – Bisogna pensare al Mezzogiorno e alle sue vere propensioni, capacità e potenzialità. Il modello di crescita applicato finora al sud, tentando di industrializzare e trasferendo qui un’idea di sviluppo che non gli appartiene, si è rivelato assolutamente fallimentare: Taranto, Priolo, Siracusa, Porto Torres ne sono l’esempio. Il Mezzogiorno è arte,

agricoltura, cultura, turismo, qualità della vita e su questo bisogna lavorare anche per il futuro”.

Cafiero De Raho: “Fondamentale il contrasto alle mafie”

“Le mafie rappresentano la zavorra della nostra economia – aggiunge il Procuratore Capo Antimafia Federico Cafiero De Raho – e non è sufficiente l’impegno solo della magistratura e della polizia giudiziaria. Occorre che società civile, associazioni e istituzioni si muovano tutte in un progetto unitario del quale anche l’impresa abbia consapevolezza che con le mafie si perde ogni capacità di progressione verso lo sviluppo”.

Valuta questo articolo