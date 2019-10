Donna partorisce un bimbo morto: avviati i controlli all’ospedale di Acireale

8 Ottobre 2019 19:31

L’Asp di Catania questa mattina ha avviato i controlli presso l’ospedale di Acireale: dalle prime verifiche non emergerebbero responsabilità degli operatori sanitari

Sono in corso all’ospedale di Acireale gli accertamenti sul caso del decesso di un neonato. Il piccolo sarebbe stato partorito morto. La Direzione strategica dell’Asp di Catania questa mattina ha inviato presso il nosocomio il dirigente responsabile dell’Uos Qualità e Rischio clinico e un dirigente medico della Direzione sanitaria, che si occuperanno delle verifiche interne. “I due dirigenti medici – si legge in una nota dell’Asp di Catania – hanno espresso alla famiglia il cordoglio loro e dell’Azienda, assicurando massima trasparenza e tempestività nell’accertamento dei fatti”. Dalle prime verifiche non emergerebbero responsabilità degli operatori sanitari.

