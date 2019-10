Ora solare 2019: ecco quando spostare le lancette. Tutti gli effetti sulla salute [DATA e INFO UTILI]

8 Ottobre 2019 11:10

Ora solare 2019, gli effetti del cambiamento di orario sulla salute

A Ottobre torna l’ora Solare, nuovo spostamento di lancette a fine mese. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 le lancette andranno spostate un’ora indietro, dalle 03:00 alle 02:00. Questo porterà quindi a guadagnare un’ora di sonno in più ma ad avere un’ora di sole in meno e quindi vivere giornate più corte.

Con l’ora legale si determina che l’ora ufficiale dello Stato venga calcolata in anticipo rispetto all’ora solare (naturale) e le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poiché centrando una parte rilevante delle attività durante le ore di luce solare si riduce il ricorso all’illuminazione artificiale, dall’altro si può beneficiare di un maggior numero di ore di luce solare.

In Italia la prima adozione dell’ora legale (nata da un’intuizione di Benjamin Franklin) è datata 1916, quando fu limitata al solo periodo estivo. Fino al 1920, l’inizio fu anticipato a marzo ma per i successivi venti anni non se ne parlò più. L’ora legale tornò in auge solo nel 1940, in pieno periodo bellico, e proseguì durante la ‘ricostruzione’ fino al 1948: è proprio in quell’anno che lo spostamento delle lancette fu il più anticipato della storia, al 29 febbraio. Per i diciotto anni successivi l’ora solare tornò a dominare per tutti e dodici i mesi dell’anno mentre l’adozione definitiva di quella legale si ebbe nel ’66, dal 22 maggio al 24 settembre. Si continuò, con inizio dell’orario estivo nella tarda primavera, fino al 1979: nel 1980 lo spostamento delle lancette fu anticipato al 6 aprile, ma dal 1981 in poi la domenica di riferimento per l’inizio dell’orario ‘estivo’ è sempre stata l’ultima di marzo e quella per il ritorno della ‘solarità’ l’ultima di ottobre.

Il parere dell’esperto sull’ora solare: “bisognerebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno”

Il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, riferendosi al cambio dell’ora ha affermato ad Adnkronos che “portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio non è un cambiamento da poco, e promette di rovinare il sonno di circa 250mila piccoli italiani“, l’esperto è convinto che “per diversi motivi, non solo legati alla salute, bisognerebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno”.

“L’ora di sonno in più, spesso salutata con gioia dagli adulti, si trasforma ogni anno in un’arma a doppio taglio per i bambini – rileva l’esperto – che faticano ad addormentarsi, incappando in insonnia, irritabilità e notti agitate“: “Se si sono abituati per sei mesi ad andare a dormire, ad esempio, alle 21.30, il loro ritmo sonno-veglia è ormai tarato sull’ora legale: improvvisamente domenica sera si ritroveranno a letto un’ora prima e si rigireranno fra le coperte ben svegli e arzilli. Stare a letto senza dormire è il primo passo verso l’insonnia“.

Ora solare: per un italiano su 3 la ridotta esposizione al sole è fonte di stress

Per 1 italiano su 3 la ridotta esposizione al sole, legata al cambio dell’ora, è fonte di stress secondo quanto rileva una indagine Federcoopesca-Confcooperative. Il ritorno all’ora solare porterebbe quindi stanchezza, nervosismo e insonnia: ”Una dieta più leggera e ricca di prodotti ittici durante i mesi invernali aiuta a controbilanciare la carenza di vitamina D legata alla minor esposizione al sole, tra le cause delle difficoltà a prendere sonno. Adulti e bambini con bassi livelli ematici di omega 3 e di vitamina D presentano un maggior rischio di disturbi del sonno, come dimostrato da diversi studi epidemiologici,” sostiene Federcoopesca. Pesci, molluschi e crostacei sono in grado di garantire il 38% del totale di vitamina D in una dieta.

L’Ora solare secondo uno studio renderebbe più aggressivi

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 le lancette andranno spostate un’ora indietro perchè torna l’ora solare, secondo uno studio pubblicato dal Journal of Experimental Criminology dell’università della Pennsylvania, il cambio di ora renderebbe più aggressivi del 3% nel primo giorno. I ricercatori hanno spiegato che “una persona può pensare che se dorme meno sarà nervosa e aggressiva. Probabilmente si ha la propensione ad agire più aggressivamente, ma il comportamento non la riflette perché si è stanchi, troppo letargici e assonnati per agire”. Secondo uno studio dei ricercatori che hanno analizzato i dati del National Incident Based Reporting System statunitense è emerso che rispetto al lunedì precedente, le aggressioni diminuiscono del 2,9% quando si dorme un’ora in meno, e questi crimini aumentano del 2,8% il giorno dopo il ritorno all’ora solare.

