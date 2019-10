Giornata Mondiale della Psoriasi: open day al Policlinico di Messina

28 Ottobre 2019 16:40

Open Day al Policlinico di Messina: il personale medico distribuirà opuscoli sulla psoriasi e fornirà chiarimenti su questa malattia e sulle strategie terapeutiche più moderne disponibili

Come ormai tradizione, anche quest’anno l’UOC di Dermatologia dell’AOU G. Martino di Messina aderisce alla Giornata Mondiale della Psoriasi, promossa in Italia dall’ADIPSO (Associazione per la DIfesa degli PSOriasici). Martedì 29 ottobre, dalle 10,00 alle 15,00, al quarto piano del padiglione H, personale medico dedicato distribuirà opuscoli e fornirà chiarimenti su questa malattia e sulle strategie terapeutiche più moderne disponibili.

L’obiettivo è quello di fornire alla popolazione una informazione corretta e qualificata, oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia ingiustamente sottovalutata.

In un momento storico come il nostro, di drastici “tagli” della spesa pubblica e, in particolare, nella Sanità è giusto che la società e la classe politica riconoscano nella psoriasi un problema sociale: in Sicilia sono oltre 130.000 i soggetti colpiti da questa dermatosi, che non è contagiosa, ma che può essere invalidante per le gravi ripercussioni psico-emotive e la possibile presenza, in contemporanea, di patologie internistiche quali artrite, diabete, obesità, ipertensione.

L’UOC di Dermatologia, centro di riferimento nazionale per la cura della psoriasi (già centro PSOCARE), da anni dispone di un ambulatorio e personale sanitario dedicato, che si occupa integralmente del paziente psoriasico: forte anche della collaborazione di consulenti specialisti di altre discipline internistiche, affronta l’iter diagnostico di tale complessa malattia e individua la cura più adatta, che può spaziare oggi da trattamenti topici (creme, lozioni), alla fototerapia (UVB a banda stretta), fino a farmaci sistemici immunomodulanti (ciclosporina e farmaci biologici).

