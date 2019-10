Omicidio Vinci: Oliverio firma il decreto di costituzione di parte civile della Regione Calabria

24 Ottobre 2019 13:42

Omicidio Vinci: il Presidente della Giunta aveva chiesto all’Avvocatura regionale nei giorni scorsi i motivi della mancata costituzione in giudizio

Il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, appreso a mezzo stampa della non avvenuta costituzione di parte civile da parte della Regione Calabria nel processo a carico dei presunti assassini di Matteo Vinci, morto a seguito dell’esplosione di un’autobomba a Limbadi più di un anno fa, ha scritto all’Avvocatura per conoscere i motivi della mancata costituzione in giudizio. L’Avvocatura, dopo aver rilevato che la Regione Calabria non è stata identificata quale parte offesa, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del suddetto processo, ha dunque, su impulso del Presidente, disposto un Decreto per la costituzione di parte civile nel procedimento, poichè la Regione assume tra i compiti primari, sanciti nel proprio statuto, quello di assicurare lo sviluppo socio economico della propria comunità; sviluppo che viene distorto, se non impedito dalla presenza e dall’attività di interferenza della criminalità organizzata. Pertanto, il Presidente Oliverio, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Regione Calabria, in quanto parte offesa nel procedimento pendente dinanzi alla Corte d’Assiste di Catanzaro, ha dato procura speciale all’Avvocatura affinché assista e difenda la Regione nel processo a carico dei presunti assassini di Matteo Vinci

