Torna l’Oktoberfest Calabria a Rende

8 Ottobre 2019 18:08

Torna Oktoberfest Calabria a Rende. L’anno scorso numeri record con 150 mila ingressi

Si avvicina la seconda edizione della Paulaner Oktoberfest Calabria, , in programma da mercoledì 23 ottobre a lunedì 4 novembre nell’area l’area mercatale di Rende. Seppur è la seconda volta, lo staff organizzativo ha lo stesso travolgente e coinvolgente entusiasmo della prima edizione. “Sarà una festa, un’altra festa per tutti – dichiara Walter Sposato della Wisea Eventi. Una festa senza tempo e senza età. Una festa da vivere con la leggerezza e sano divertimento. Quest’anno sarà un evento ancora più ricco e noi come sempre faremo in modo che l’organizzazione sia impeccabile da ogni punto di vista”. La birra e i piatti tipici della tradizione bavarese non saranno gli unici protagonisti della tanto attesa seconda edizione. Il grande padiglione coperto e riscaldato ospiterà, infatti, tanta musica dal vivo durante tutte le giornate dell’evento. “Alpen Vagabunden” è il gruppo bavarese scelto per animare con il loro folklore le cene quotidiane del vasto pubblico atteso nel corso delle dodici giornate della manifestazione. Inoltre, per tutte le serate sono stati programmati appuntamenti di musica live con le migliori cover band del momento, che porteranno allegria e festosità tra i tavoli. I primi ad entrare nel mood di questa festa, sono stati gli Zabatta Staila. Il gruppo cosentino, sempre più padrone delle classifiche e delle visualizzazioni ha realizzato un testo e una clip per l’Oktoberfest.

“Un evento che riesce a coinvolgere più generazioni: giovani, famiglie, adulti, tutti insieme dentro un vero e proprio salotto del divertimento – dichiara Marcello Manna sindaco di Rende. Eventi di tale portata hanno la capacità di attrarre sul territorio turismo e un notevole indotto economico. L’evento di Rende dell’Oktoberfest è un evento internazionale. Ricordo che la città di Rende è inserita nel circuito di città importanti come Monaco, Parigi, Marsiglia, Barcellona, Madrid, Alessandria e Cuneo e per noi questo è un motivo di grande orgoglio. Con la città di Cuneo, lo scorso anno, abbiamo siglato un patto d’amicizia importante, anche perché, l’idea di fare l’evento nella nostra città è venuta proprio nella partecipazione all’Oktoberfest di Cuneo. La collaborazione con i giovani organizzatori di Rende da parte del Comune è totale. Anche quest’anno, infatti, come lo scorso anno, la squadra comunale si è messa a disposizione per la cura di ogni singolo dettaglio. La macchina organizzativa, dopo l’esperienza del primo anno, funziona a meraviglia. Buon divertimento a tutti. Il mio consiglio, naturalmente, è quello di poter godere di queste serate di festa, ma senza esagerare. L’Oktoberfest Calabria può avere inizio…” Un evento dedicato a tutti e non solo agli amanti della birra, dunque, che porterà in città aria di festa, oltre che l’occasione unica di vivere l’esperienza di un vero e proprio Oktoberfest “in miniatura” fedele in tutto e per tutto al celebre festival di cultura e tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera.

