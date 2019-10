Messina, Nemo Sud lancia la “Gift Card”: la campagna di raccolta fondi che mette sotto l’albero la solidarietà

29 Ottobre 2019 10:49

Una vera e propria chiamata alla solidarietà che coinvolge tutta la città di Messina. Ogni cittadino che deciderà di sostenere NeMO SUD con un piccolo contributo riceverà la NeMO Gift Card, che consentirà di usufruire di sconti in circa 50 attività commerciali della città

La Libreria Ciofalo ha ospitato la conferenza stampa di lancio della “NeMO Gift Card”. Una campagna di fundraising pensata in prossimità delle festività natalizie, il cui scopo è la raccolta fondi per sostenere le attività del Centro Clinico NeMO SUD.

A 6 anni dalla sua apertura, il Centro ha preso in carico migliaia di persone affette da malattie neuromuscolari, quali la SLA, la SMA e le distrofie muscolari. Quasi 4.000 persone, provenienti principalmente da Sicilia e Calabria.

Ed è per i pazienti di NeMO SUD, per rispondere sempre meglio alle loro esigenze che nasce la campagna “NeMO Gift Card”.

Una vera e propria chiamata di solidarietà che coinvolge tutta la città di Messina. NeMO SUD e la sua mission fanno rete tra commercianti e cittadini messinesi attivando un circuito virtuoso che lega persone che hanno a cuore il Centro ed i suoi pazienti.

Ogni cittadino che deciderà di sostenere NeMO SUD con un piccolo contributo, riceverà la NeMO Gift Card. Questa consentirà al donatore di usufruire di sconti in circa 50 attività commerciali della città di Messina. Potrà quindi scegliere di acquistare i regali da mettere sotto l’albero in tutti i punti vendita che aderiscono alla Campagna. Gli stessi punti vendita sono divenuti partner dell’iniziativa sostenendo NeMO SUD con un dono.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Carmelo Smiroldo dell’Azienda Bernava, Rosellina Zamblera Presidente AMMI Messina, Loredana Polizzi titolare del Cinema Multisala Apollo e l’Assessore per le politiche sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore.

Ad accogliere gli amici della stampa è stata Daniela Lauro, Vice Presidente di Fondazione Aurora Onlus insieme alla responsabile comunicazione e fundraising di NeMO SUD Letizia Bucalo.

Quasi 50 aziende messinesi hanno deciso di aderire alla campagna, donando un importo complessivo di circa 7.000 euro. A questa somma va aggiunto il dono di 6.500 euro dell’azienda Bernava. “L’azienda ha partecipato a tantissimi eventi promossi da NeMO SUD – ha dichiarato Carmelo Smiroldo – Abbiamo avuto modo di conoscere le tante persone che lavorano al suo interno e per questo motivo siamo voluti stare al suo fianco. Uno dei tanti motivi che ci ha spinto a farlo è che abbiamo visto che oltre alla professionalità, chi lavora al NeMO possiede anche una umanità davvero rara. Quindi anche questa volta Bernava ha voluto essere presente con un dono“.

NeMO SUD sarà a Piazza Cairoli, il prossimo 9 novembre, per raccontare del suo operato e per dare a tutti la possibilità di ricevere la NeMO Gift Card. Questo sarà possibile anche grazie al supporto del Comune e dell’Assessore Alessandra Calafiore.

Partner dell’iniziativa è anche AMMI, Associazione Italiana Mogli Medico, presieduta da Rosellina Zamblera. L’associazione sosterrà il Centro Clinico distribuendo le card ai soci e agli amici di AMMI che vorranno fare un dono a NeMO.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche lanciato un altro importante progetto. La proiezione di “Canto per NeMO 2”, un video musicale in cui a cantare saranno circa 60 avvocati messinesi legati al Centro Clinico NeMO SUD. Il video verrà proiettato in anteprima al Cinema Multisala Apollo l’11 novembre. Nel corso della serata, subito dopo la proiezione del video musicale, gli spettatori potranno vedere “Uno di Famiglia”.

Appuntamento quindi il 9 novembre a piazza Cairoli e l’11 novembre al Cinema Apollo per sostenere il Centro Clinico. Dal 4 novembre al 12 gennaio, i Messinesi potranno fare acquisti per Natale con la NeMO Gift Card contribuendo a far crescere la solidarietà al fianco dei pazienti di NeMO SUD.

