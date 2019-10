‘Ndrangheta: sequestro per 3 milioni a esponente della cosca “Morabito-Palamara-Bruzzaniti”

23 Ottobre 2019 07:01

Sequestro beni nei confronti di un membro della cosca “Morabito-Palamara-Bruzzaniti”, egemone nell’area jonica della provincia di Reggio Calabria

La polizia di Milano ha proceduto al sequestro beni per 3 milioni di euro nei confronti di un membro della cosca “Morabito–Palamara–Bruzzaniti“, egemone nell’area jonica della provincia di Reggio Calabria.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della questura milanese, in collaborazione con i colleghi di Reggio e coordinati dal Servizio Centrale Anticrimine, hanno eseguito il sequestro disposto dal tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un 43enne che vive da molti anni a Garbagnate Milanese (Milano), Bartolo Bruzzaniti.

Ulteriori dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa in programma in mattinata presso la Sala “Scrofani” della questura di Milano.

