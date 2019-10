Naufragio a Lampedusa: sommozzatori di Messina recupereranno le salme 

16 Ottobre 2019 11:15

I corpi e il barchino sono stati individuati ieri a sei miglia a sud da Lampedusa: oggi i sommozzatori di Messina proveranno a recuperare le salme in fondo al mare

Prenderanno il via, a partire da oggi, le operazioni per il recupero delle 12 salme a largo di Lampedusa. I migranti e il barchino affondato sono stati individuati ieri a sei miglia a Sud dalla costa, dal Rov della Guardia Costiera. I sommozzatori della Guardia Costiera di Messina oggi per la prima volta scenderanno a 60 metri di profondità, a loro si uniranno ai nuclei di Cagliari e Napoli. Tra i 12 corpi individuati dai sommozzatori della Guardia costiera nel barchino naufragato a poche miglia da Lampedusa, nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre scorsi, ci sono anche un giovane donna e un bambino piccolo.

