Napoli-Verona 2-0, Milik si sblocca e per gli avversari sono dolori: Meret blinda la porta, le pagelle di StrettoWeb [FOTO]

Napoli-Verona, si è concluso il secondo match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, le pagelle della partita di StrettoWeb

Napoli-Verona, il commento e le pagelle – Si è concluso il secondo match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Verona, successo per la squadra di Carlo Ancelotti che accorcia le distanze dall’Atalanta dopo il pareggio della squadra di Gasperini contro la Lazio e mette pressione anche a Juventus ed Inter. Niente da fare per la squadra di Juric che nel primo tempo ha comunque disputato un’ottima partita, tante occasioni per gli ospiti che però hanno trovato di fronte uno strepitoso Meret, il gioiellino è stato veramente decisivo con parate miracolose. Decisivo l’attaccante Milik che si è sbloccato in campionato ed adesso si candida ad essere l’uomo in più, un gol per tempo per il polacco. Nel complesso dunque vittoria meritata per il Napoli ma il Verona esce sconfitta a testa altissima. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

Napoli-Verona, le pagelle

Napoli (4-4-2):

Meret voto 10: miracoloso nel primo tempo, salva il risultato con tre interventi incredibili: L’UOMO RAGNO HA FATTO TAPPA A NAPOLI.

Malcuit voto 6.5: spinge con insistenza sulla fascia, non si ferma un momento ed è pericoloso anche negli ultimi metri del campo: CALCIATORE DI… PLATINO.

Manolas voto 6: qualche problemino nel primo tempo ma decide di stringere i denti, non commette errori e fa sentire la sua presenza: MURO GRECO.

Koulibaly voto 6.5: gli attaccanti del Verona non riescono a spostarlo nemmeno con la forza, anche di testa è insuperabile: ROCCIA.

Di Lorenzo voto 7.5: non è più una sorpresa ma una bella realtà, l’ex Reggina dimostra grande esperienza e qualità sulla fascia, vicino anche al gol: PREZIOSO.

Callejon voto 6: ci prova con qualche inserimento ma non è nella migliore giornata personale, sulla fascia è sempre pericoloso: SPINA NEL FIANCO.

Allan voto 7: muscoli come pochi, recupera tantissimi palloni e fa un lavoro di grande sacrificio per la sua squadra: TYSON.

Fabian voto 8: sempre più determinante per il centrocampo del Napoli, si inserisce con continuità e serve un pallone perfetto per Milik: TALENTUOSO.

Younes voto 5,5: ha grandi qualità dal punto di vista tecnico ma oggi non riesce a metterle in mostra: TROPPO TIMIDO. (dal 65′ Zielinski 6)

Insigne voto 6.5: i tifosi si aspettavano una reazione dopo le frasi in settimana di De Laurentiis, la risposta non c’è almeno dal punto di vista della prestazione ma è stato decisivo per il gol del raddoppio. UN PO’ SMARRITO. (dal 76′ Mertens 6).

Milik voto 8.5: primo gol stagionale ed è veramente importante per il Napoli, per il resto prova a fare reparto da solo e si ripete nel secondo tempo: BOA. (dall’81’ Llorente s.v.).

Verona (3-4-2-1):

Silvestre voto 6: non può nulla in occasione del gol di Milik, per il resto si dimostra sempre molto attento: INCOLPEVOLE.

Rrhamani voto 5: uno dei peggiori in campo, si fa infilare dagli avversari con troppa facilità: SPAESATO.

Kumbulla voto 6: il migliore del reparto arretrato del Verona, fisicamente è molto forte e di testa quasi sempre insuperabile: TORRE.

Gunter voto 5: l’ammonizione lo condiziona un pò ma non sembra comunque avere le qualità per imporsi a questi livelli: MIRACOLATO.

Faraoni voto 5: qualche buona progressione nel primo tempo poi si scioglie con il passare del tempo e sembra scomparire dal campo: FANTASMA.

Amrabat voto 6.5: ci prova con qualche magia, riesce a mettere in mostra le sue qualità con buone giocate: CAPPELLO DAL CILINDRO. (dall’81’ Tutino s.v.).

Veloso voto 5.5: netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, dai calci piazzati è sempre pericoloso: MATTONELLA.

Lazovic voto 7: sicuramente il migliore dei suoi, gioca con qualità e nel primo tempo è in alcune occasioni devastante: TITOLARE INAMOVIBILE.

Zaccagni voto 5.5: prova a fare il compitino ma a questi livelli non può bastare, non prova mai uno ‘strappo’: ZAC (dal 52′ Salcedo 6).

Pessina voto 5.5: si rende anche pericoloso ma nel complesso la sua prestazione non può essere considerata all’altezza: POCO INCISIVO.

Stepinski voto 5: partite difficile per l’ex Chievo ma anche lui ci mette del suo nascondendosi dietro l’avversario: NASCONDINO. (dal 60′ Di Carmine 5.5).

