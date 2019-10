Migranti, Musumeci: “La mia Sicilia è di nuovo un campo profughi, Lampedusa lasciata sola”

19 Ottobre 2019 17:45

Il Presidente della Regione siciliana a Piazza San Giovanni per protestare contro il governo: “Lampedusa lasciata sola con i vivi e con i morti”

“Voglio dire grazie a Lampedusa, lasciata sola con i vivi e con i morti“. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dal palco di piazza San Giovanni, dove oggi ha preso il via la manifestazione del centrodestra organizzata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “La mia regione è di nuovo un campo profughi, con l’Europa che si gira dall’altra parte, che fa finta di ignorare il dramma di fronte al quale il centrodestra aveva chiesto solidarietà concreta. Ecco perchè sono convinto che il centrodestra è destinato a governare l’Italia è a stare unito a fare dell’alleanza un valore. La nostra coalizione vince soltanto se è unita, lo dimostra la storia. Vinciamo perchè l’unione è un valore. Non possiamo lasciare l’Italia in mano alla sinistra“, scandisce dal palco Musumeci. L’obiettivo della manifestazione a cui ha preso parte anche il governatore siciliano è “mandare a casa il governo delle tasse“. Una manifestazione che ricompatta il centrodestra dietro lo slogan ‘Orgoglio italiano’. Alla manifestazione non c’è il presidente Ars Micciché.

Valuta questo articolo