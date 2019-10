8 Ottobre 2019 13:40

Muove i primi passi “La Calabria che piace” una rete di imprese calabrese nata nella locride che raggruppa nove realtà imprenditoriali, attive nel settore dell’enogastronomia d’eccellenza

Muove i primi passi “La Calabria che piace” una rete di imprese calabrese nata nella locride che raggruppa nove realtà imprenditoriali, attive nel settore dell’enogastronomia d’eccellenza. Capofila della rete è la “Siante consulting” nata dalla sinergia di tre professionisti: gli avvocati Simona Vigile, Antonino Quattrone ed Enrico Lucisano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le tipicità del territorio calabrese, offrendo servizi di consulenza integrata, legale e commerciale, alle piccole e medie imprese. L’idea della rete di imprese nasce da due concetti base: che in Calabria ci sono aziende che producono vere eccellenze eno-gastronomiche e che insieme si affrontano meglio i mercati internazionali.

Aziende complementari e non concorrenziali questa è la peculiarità degli imprenditori che hanno aderito a “La Calabria che piace”, concordi a collaborare per perseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa di processo e la competitività sul mercato comunitario ed extracomunitario. Alla rete di imprese hanno aderito le aziende: Azienda Agricola Taccone Pierluigi (olio); la Cascina 1899 di Agostino Salvatore (prodotti dolciari); Pastificio Carbone (pasta); Pane e sfizi di De Raco Giuseppe (panificati); La spina santa srl (bibite e liquori); Calabria & Calabria di Sirianni Agostino (conserve e confetture); Maiale Nero di Aspromonte – Società cooperativa agricola (salumi); Azienda Agricola Macrì Francesco (vino); Azienda Agricola Quattrone (bergamotto). La sfida della rete di imprese “La Calabria che piace” è quella di innalzare le capacità competitive nel settore agro-alimentare, per competere nei mercati internazionali anche attraverso una corretta attività di promozione e di commercializzazione del brand. Al fine di favorire la competitività delle imprese sul mercato le aziende coinvolte ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi rendendoli riconoscibili presso i consumatori finali tramite un marchio di rete; coordinare un sistema di vendite di prodotti in ambiti d’interesse comune; condividere tecniche di ricerca e monitoraggio coordinando altresì le modalità di accesso a nuovi mercati; migliorare il proprio materiale di comunicazione rendendolo adeguato ai tempi moderni ed ai mercati esteri; partecipare insieme ad eventi fieristici ed organizzare incontri mirati con compratori esteri.

Valuta questo articolo