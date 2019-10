Muore in ospedale a Milazzo, trovato pieno di pidocchi: il management Asp convocato in commissione salute all’Ars

8 Ottobre 2019 18:48

Il deputato M5S De Luca chiede la convocazione dell’intero management dell’Asp di Messina e dell’ospedale di Milazzo in commissione salute all’Ars: “la politica non può rimanere inerte davanti a fatti tanto gravi”

Sul caso del 56enne deceduto all’ospedale di Milazzo e trovato dai familiari pieno di pidocchi, il M5S vuole vederci chiaro. Per tali ragione, il deputato De Luca ha chiesto che venga convocato, per un’audizione in commissione Salute all’Ars, l’intero management dell’Asp di Messina e dell’ospedale di Milazzo.

“Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di fare piena luce su quanto accaduto all’ospedale di Milazzo“- dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che sottolinea come “seppure i fatti, documentati attraverso un video dai familiari del paziente deceduto, destino scandalo e preoccupazione, prima di parlare di un caso di malasanità è bene approfondire la vicenda in tutti i suoi aspetti, per risalire ad eventuali responsabilità e adottare, qualora occorresse, i dovuti provvedimenti”.

“Do atto – prosegue De Luca – al dottor La Paglia di essersi immediatamente attivato nominando una commissione di indagine per accertare l’accaduto, ma la politica non può rimanere inerte davanti a fatti tanto gravi, per cui ho ritenuto necessario attivarmi con questa richiesta, nell’interesse di tutti i cittadini e pazienti che fruiscono della struttura ospedaliera di Milazzo, nonché a tutela del decoro della stessa”.

