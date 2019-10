Il Movimento 5 Stelle compie 10 anni: ecco le iniziative a Messina

2 Ottobre 2019 13:18

Dieci anni in MoVimento: le iniziative a Messina in occasione del 10 anniversario della nascita del M5S

Venerdi 4 Ottobre il Movimento 5 Stelle compie 10 anni. Il movimento organizza anche a Messina iniziative e momenti di confronto.

Le iniziative a Messina

1) Venerdì ore 15 a piazza Cairoli, lato monte, prenderanno il via i ‘messaggeri’ di Libri in Movimento. Ciascun messaggero di cultura riceverà 12 libri che si impegna a lasciare in altrettanti luoghi aperti al pubblico: sale d’aspetto, bar, stazioni, autobus, parchi. Possibilmente in luogo riparato dalla pioggia. Ciascun libro sarà liberamente a disposizione di chi lo vorrà prendere e leggere. Le etichette e i timbri apposti su ciascun libro, ricorderanno al lettore, quando lo avrà terminato, di posarlo, a sua volta, in un luogo pubblico, così che possa continuare a vivere nelle mani di chi vorrà sfogliarne le pagine.

“Anche se siamo fortemente impegnati – dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Angela Raffa, madrina dell’iniziativa – a Roma per fare mettere la Sicilia ancora di più al centro degli impegni del neo nato governo nazionale, sono entusiasta di poter essere presente a ribadire l’importanza della cultura e di queste iniziative di contrasto all’inciviltà. Il MoVimento è nato proprio grazie ad iniziative come questa, ad una presa di coscienza dei cittadini della necessità di occuparsi in prima persona delle nostre città. Del resto non esiste buona politica, se poi ciascun cittadino non fa la sua parte. Spero che Libri in Movimento possa, nel suo piccolo, dare un contributo alla crescita del nostro senso di comunità”.

Dall’ultimo report dell’Istat su editoria e lettura, pubblicato il 27 Dicembre scorso, emerge come la Sicilia sia ancora la regione d’Italia dove si legge meno (appena il 25,8% legge almeno un libro l’anno, nel Nord-Est la media è del 49%, in Sardegna è il 44,5%). Questi dati appaiono ancora più mortificanti se si pensa al grande successo che invece riscuotono i nostri scrittori. Non esiste classifica mensile dei libri più venduti, che non vede almeno uno (spesso due o più) scrittori siciliani presenti nei primi dieci.

2) Venerdì ore 19.30 presso la sala ovale, al primo piano del palazzo del Municipio si terrà il dibattito con i cittadini ’10 anni di MoVimento 5 Stelle: entusiasmo, delusione, successi, risultati… e adesso?’. Sarà il momento per una franca analisi sull’operato del M5S anche alla luce di quanto fatto in favore dei territori.

3) Sabato dalle 15.30 alle 20 a Piazza Cairoli angolo via Nicola Fabrizi, il MoVimento 5 Stelle sarà presente con un gazebo per informare e confrontarsi con i cittadini. La deputata nazionale Angela Raffa garantirà la sua presenza per tutta la durata dell’evento e sarà lieta di rispondere alle domande di chi vorrà intervenire.

