A tutto gas a Palazzo Zanca, il Municipio di Messina diventa una pista da motocross: l’ultima trovata di De Luca, esplode l’indignazione sui social [FOTO]

31 Ottobre 2019

Motocross a tutto gas nel palazzo Municipale di Messina, bufera per l’ennesima trovata del sindaco De Luca

Il Municipio di Messina diventa una pista da motocross. È l’ultima trovata del sindaco De Luca, che per promuovere la “Cento minuti su sabbia”, ieri pomeriggio all’interno della sua stanza a Palazzo Zanca è salito in sella a una moto, strombazzando il clacson e accelerando.

Il tutto è stato documentato sulla sua pagina fb con tanto di video e foto. Qualche minuto dopo, sempre sulla pagina del sindaco, sono apparse le immagini di un centauro che scendeva le scalinate principali di Palazzo Zanca.

E naturalmente non sono mancati né i commenti di apprezzamento per il sindaco, né le polemiche:

“Ecco il “nostro” sindaco cimentarsi nella violazione di normali regole civili come ad esempio non introdurre mezzi motorizzati in uffici pubblici o non accendere una moto in una stanza comunale e per di più con opere d’arte del XVII e XVIII secolo. Inutile dire che non è intervenuto nessuno per impe dire il tutto, probabilmente perché chi di dovere era impegnato in qualche blitz a sequestrare frutta e collanine- commenta l’ex assessore Daniele Ialacqua- Insomma, il progetto “U pisci feti da testa” va a tutto “gas”, che vogliamo di più?”.

Con il gesto di ieri De Luca ha profanato un luogo simbolo della città e in molti si domandano come sia stato possibile autorizzare una cosa del genere: “L’esibizione della moto sulle scale di Palazzo Zanca, che ha ospitato uomini illustri di livello mondiale e statisti, e che dovrebbe essere la casa dei cittadini messinesi, è semplicemente una “vergogna” per chi l’ha fatta e per chi l’ha autorizzata; ed è anche una offesa alla memoria di coloro che in quel Palazzo diedero l’avvio alla costruzione della Unione Europea“- commenta l’ex assessore provinciale Michele Bisignano.

