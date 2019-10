Trovato morto il bimbo rimasto intrappolato per 3 giorni in un pozzo

29 Ottobre 2019 10:50

Il bimbo di 2 anni rimasto intrappolato in un pozzo è stato trovato morto dai soccorritori

Il corpo del piccolo Sujit Wilson, il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo a Manapparrai, nel distretto indiano di Tiruchirapalli, in Tamil Nadu, tre giorni fa, è stato recuperato senza vita questa mattina. Il tentativo di salvarlo ha coinvolto squadre della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, e ha tenuto col fiato sospeso l’intero Paese, coinvolto dalla tragedia nei giorni in cui si celebrava la festivita’ di Diwali, la piu’ sentita in India. I genitori del bimbo, che hanno un altro figlio di sei anni, hanno organizzato un rito funebre al quale hanno partecipato centinaia di persone. Secondo il responsabile della Protezione Civile il bambino sarebbe morto quando e’ precipitato dall’altezza di dieci metri, dove era incastrato inizialmente, molto piu’ in basso, ed e’ stato soffocato dai detriti e dal fango che lo hanno ricoperto. Le operazioni sull’area continuano per mettere in sicurezza il pozzo e il tunnel scavato dai soccorritori nel tentativo di salvare il piccolo.

